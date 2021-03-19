Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Almanya Bundesliga Goller
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Anadolu
02:00 İleri Üçlü
03:50 Futbol Aklı
04:00 Başlama Vuruşu
05:20 Süper Lig Özetler
05:55 TFF 1. Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altay - Menemenspor
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika