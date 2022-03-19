Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Adı Sevgi
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Yalnız Kurt
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dizi
13:30 Dizi
17:00 Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Mart 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika