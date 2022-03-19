19 Mart 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Adı Sevgi

03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:35 Yalnız Kurt

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi

13:30 Dizi

17:00 Dizi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim