Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Üç Kuruş
02:30 Baba
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Büyük Oyun
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Mart 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika