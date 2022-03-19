19 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Mendilim Kekik Kokuyor

03:05 Dizi

05:50 Şehirden Uzakta

07:10 Yeşil Deniz

09:50 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

11:40 Tozkoparan İskender

13:00 Dizi

15:20 Dizi

16:15 İhtiyar Kurtlar

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı