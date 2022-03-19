Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Mendilim Kekik Kokuyor
03:05 Dizi
05:50 Şehirden Uzakta
07:10 Yeşil Deniz
09:50 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
11:40 Tozkoparan İskender
13:00 Dizi
15:20 Dizi
16:15 İhtiyar Kurtlar
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika