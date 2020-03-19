19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.

FENERBAHÇE

11: 00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacak

Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak

KAYSERİSPOR

16: 30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek

BAŞAKŞEHİR

Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Göztepe maçı hazırlıkları sürecek

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:08 Kaynak: DHA

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