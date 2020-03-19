19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.
FENERBAHÇE11: 00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacak Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak
KAYSERİSPOR16: 30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek
GALATASARAYÇaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek
BAŞAKŞEHİRAlanyaspor maçı hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
Göztepe maçı hazırlıkları sürecek
PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak