19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.

FENERBAHÇE

11: 00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacak

Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak

KAYSERİSPOR

16: 30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul 'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek

BAŞAKŞEHİR

Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Göztepe maçı hazırlıkları sürecek

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak