Son Dakika Haberleri: 19 Mart Salı Dha Spor Gündemi

19 Mart Salı Dha Spor Gündemi

1 saat önce

A MİLLİ TAKIM18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek FENERBAHÇE14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacakBEŞİKTAŞ11.

19 Mart Salı Dha Spor Gündemi, System.String[]
A MİLLİ TAKIM

18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek 

FENERBAHÇE

14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacak

BEŞİKTAŞ

11.00 Kulübün kurucularından Şeref Bey, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı bahçesinde bulunan kabri başında törenle anılacak

11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

MARATON

10.00 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek

Sepetçiler Kasrı: 09.00 kahvaltı, 10.00 basın toplantısı

UNIWORLDCUP 2019 

15.00 İstanbul'da öğrenim gören 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin katılım sağlayacağı UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi ve tanıtım toplantısı yapılacak

BASKETBOL

Erkekler Euroleague

20: 00 Anadolu Efes - CSKA Moskova

20: 45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano

20: 00 Fenerbahçe Opet - Savino Del Bene Scandicci

Erkekler CEV CUP

22: 30 Trentino Itas - Galatasaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Arnavutluk, A Milli Futbol Takımı, Bahçelievler, Spor
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