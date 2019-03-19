19 Mart Salı Dha Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek FENERBAHÇE14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacakBEŞİKTAŞ11.

A MİLLİ TAKIM



18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek



FENERBAHÇE



14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacak



BEŞİKTAŞ



11.00 Kulübün kurucularından Şeref Bey, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı bahçesinde bulunan kabri başında törenle anılacak



11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak



MARATON



10.00 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek



Sepetçiler Kasrı: 09.00 kahvaltı, 10.00 basın toplantısı



UNIWORLDCUP 2019



15.00 İstanbul'da öğrenim gören 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin katılım sağlayacağı UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi ve tanıtım toplantısı yapılacak



BASKETBOL



Erkekler Euroleague



20: 00 Anadolu Efes - CSKA Moskova



20: 45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica



VOLEYBOL



Kadınlar Şampiyonlar Ligi



17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano



20: 00 Fenerbahçe Opet - Savino Del Bene Scandicci



Erkekler CEV CUP



22: 30 Trentino Itas - Galatasaray

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