19 Mart Salı Dha Spor Gündemi
1 saat önce
A MİLLİ TAKIM18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek FENERBAHÇE14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacakBEŞİKTAŞ11.
A MİLLİ TAKIM
18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek
FENERBAHÇE
14.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi kupasının anıtı, Bahçelievler'de açılacak
BEŞİKTAŞ
11.00 Kulübün kurucularından Şeref Bey, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı bahçesinde bulunan kabri başında törenle anılacak
11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
MARATON
10.00 14'üncü İstanbul Yarı Maratonu öncesi basın toplantısı düzenlenecek
Sepetçiler Kasrı: 09.00 kahvaltı, 10.00 basın toplantısı
UNIWORLDCUP 2019
15.00 İstanbul'da öğrenim gören 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin katılım sağlayacağı UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın fikstür çekimi ve tanıtım toplantısı yapılacak
BASKETBOL
Erkekler Euroleague
20: 00 Anadolu Efes - CSKA Moskova
20: 45 Fenerbahçe Beko - Buducnost Podgorica
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17: 00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano
20: 00 Fenerbahçe Opet - Savino Del Bene Scandicci
Erkekler CEV CUP
22: 30 Trentino Itas - Galatasaray
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:43 Kaynak: DHA
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