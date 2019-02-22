19 Mayıs 1919'un 100. yılında tüm yurtta kutlamalar düzenlenecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs
1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:50
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