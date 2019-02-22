Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs 1919'un 100. yılında tüm yurtta kutlamalar düzenlenecek

19 Mayıs 1919'un 100. yılında tüm yurtta kutlamalar düzenlenecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

19 Mayıs 1919'un 100. yılında tüm yurtta kutlamalar düzenlenecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:50 

Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs, Ekonomi
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