Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs 1919'un Yüzüncü Yıl Kutlamaları

19 Mayıs 1919'un Yüzüncü Yıl Kutlamaları

24 dakika önce

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında Samsun çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs 1919'un Yüzüncü Yıl Kutlamaları, System.String[]
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında Samsun çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirecek spor etkinlikleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şubat ayı içinde Samsun'da "Eskrim U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuvası", 2019 Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 2019 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini belirten Kasapoğlu, Samsun'da bu hafta iki Türkiye şampiyonası yapılacağına işaret etti.

Türkiye 14 Yaş Altı Açık Eskrim Şampiyonası'nın 9-19 Şubat, Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın da 7-10 Şubat tarihlerinde yapılacağını aktaran Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Milli Mücadele'nin başlangıcı olan ve Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yıl etkinliklerinde spor faaliyetlerine yoğunluk veriyoruz. Yüzüncü yıl etkinlikleri, 'Kurtuluştan, Şahlanışa' sloganıyla desteklenecek. Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun'a geldiğinde 100. yıl etkinliklerinin 4 yıl süreceğini söylemişti. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadele'yi başlatması kapsamındaki etkinlikler 1 yıl sürecek. Sonrasında Meclis'in kuruluşu ve Cumhuriyetin ilanı etkinlikleri bir bayram ve şenlik havası içinde olacak. Yani bu organizasyonlar bir yıl değil 4 yıl sürecek."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Samsun'da halkı spora teşvik etmek için çalıştıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Samsun'da herkesin spor yapmasını hedefliyoruz. Spor yaptırarak hastalık oranlarını düşürmeyi amaçlıyoruz. Samsun'da 91 tane spor tesisi var. Sporu tabana yayma çalışmalarımız devam ediyor. Halka sporu sevdireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, 19 Mayıs, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Everton Taraftarları, Cenk Tosun'un "Gelişiyoruz" Sözü Sonrası Çılgına Döndü Babasını Kaybeden Fatih Terim, Hastaneye Geldi

Aziz Yıldırım'dan Tokat Savunması: Tokat Atmak, Yapılanların Karşısında Çok Önemli Değil, Benim de Gözlüğüm Kırıldı NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs 1919'un Yüzüncü Yıl Kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]