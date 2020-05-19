19 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kuşlarla Yolculuk
00:20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
00:30 Payidar Tüfekçioğlu Anısına
01:20 Kuruluş
02:05 Sahur Bereketi
03:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:45 Hacı Arif Bey
04:50 52 Hafta
05:15 Vefa Dediğin
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:00 Soru Küpü
22:45 Kadir Gecesi Mevlidi
23:35 Mesnevi'den Hikayeler