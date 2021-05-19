Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:55 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Süper Lig Goller
09:35 Almanya Bundesliga Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:30 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Avrupa Stüdyosu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika