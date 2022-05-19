19 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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19 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

19.05.2022 06:42
19 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

19 Mayıs 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kaderimin Oyunu

03:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Tünel

22:45 Tünel

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18 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı 18 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 19 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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