19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla, markalardan dikkat çeken kutlama fikirleri de gelmeye başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 103. yıldönümünü kutlamak için hazırlanan NFT koleksiyonundan elde edilen gelirin, KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışlanacağı duyuruldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla, markalardan ilk kutlamalar da gelmeye başladı. İşletmeler için bulut tabanlı kurumsal yazılım çözümleri geliştiren DİA, 19 Mayıs'ın taşıdığı değere uygun kavramlardan ilhamla hazırladığı ve bugün satışa sunduğu NFT koleksiyonundan elde edilecek gelirin, KAÇUV'a bağışlanacağını duyurdu.

19 Mayıs'ı hareketli görsellerden oluşan anlamlı bir NFT koleksiyonuyla kutlayan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "DİA olarak bu yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı özel bir projeyle kutlamak istedik. Bu kapsamda, Türk gençliğine ilham olan değerlere dikkat çekmek için bir NFT koleksiyonu oluşturduk. Bugün itibarıyla en büyük NFT pazarı OpenSea'da satışa çıkan NFT koleksiyonumuzdan elde ettiğimiz tüm gelirleri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlayacağız" dedi.

ÖZGÜRLÜK, GELECEK, GİRİŞİMCİLİK, METAVERSE GİBİ TEMALARLA TASARLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sembolik doğum günü sayılan 19 Mayıs tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "Milli mücadelenin başladığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu bayramı bu yıl daha özel bir fikirle kutluyoruz. DİA olarak blokzinciri, NFT, metaverse gibi internetin geleceğini belirlemesi beklenen kavramları yakından takip ediyoruz. Kreatif ajansımız Stradesco'nun da desteğiyle 19 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olan özgürlük, gelecek, sanat, spor gibi kavramların ve metaverse, yapay zeka, siber güvenlik, girişimcilik gibi konseptlerin ilhamıyla hareketli tasarımlar hazırladık. Ayrıca her kavram için bir şiir yazıldı ve seslendirildi. Böylece bu yıl 19 Mayıs'ı görsel, sesli ve metin formatlarını kapsayan bir projeyle, etkileyici bir biçimde kutladık" ifadelerini kullandı.

TÜM GELİR KAÇUV'A BAĞIŞLANACAK

NFT'nin sanat dünyasını dönüştürdüğünü ve topluluk oluşturma gücüyle anlamlı projelere de ilham olabileceğini vurgulayan Onay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Yeni bir dijital sanat formu oluşturan NFT konsepti, her yaş grubundan çok sayıda insanın dikkatini çekiyor. Bu da konsepte sahip NFT projelerinin, iyiliği kitleselleştirmek için kullanılabileceğini gösteriyor. Biz de bu kapsamda OpenSea'da sergilenen NFT koleksiyonumuzdan elde edeceğimiz tüm geliri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlayacağız" dedi.