19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak

18.05.2022 12:47
19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla, markalardan dikkat çeken kutlama fikirleri de gelmeye başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla, markalardan dikkat çeken kutlama fikirleri de gelmeye başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 103. yıldönümünü kutlamak için hazırlanan NFT koleksiyonundan elde edilen gelirin, KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışlanacağı duyuruldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla, markalardan ilk kutlamalar da gelmeye başladı. İşletmeler için bulut tabanlı kurumsal yazılım çözümleri geliştiren DİA, 19 Mayıs'ın taşıdığı değere uygun kavramlardan ilhamla hazırladığı ve bugün satışa sunduğu NFT koleksiyonundan elde edilecek gelirin, KAÇUV'a bağışlanacağını duyurdu.

19 Mayıs'ı hareketli görsellerden oluşan anlamlı bir NFT koleksiyonuyla kutlayan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "DİA olarak bu yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı özel bir projeyle kutlamak istedik. Bu kapsamda, Türk gençliğine ilham olan değerlere dikkat çekmek için bir NFT koleksiyonu oluşturduk. Bugün itibarıyla en büyük NFT pazarı OpenSea'da satışa çıkan NFT koleksiyonumuzdan elde ettiğimiz tüm gelirleri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlayacağız" dedi.

ÖZGÜRLÜK, GELECEK, GİRİŞİMCİLİK, METAVERSE GİBİ TEMALARLA TASARLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sembolik doğum günü sayılan 19 Mayıs tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "Milli mücadelenin başladığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu bayramı bu yıl daha özel bir fikirle kutluyoruz. DİA olarak blokzinciri, NFT, metaverse gibi internetin geleceğini belirlemesi beklenen kavramları yakından takip ediyoruz. Kreatif ajansımız Stradesco'nun da desteğiyle 19 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olan özgürlük, gelecek, sanat, spor gibi kavramların ve metaverse, yapay zeka, siber güvenlik, girişimcilik gibi konseptlerin ilhamıyla hareketli tasarımlar hazırladık. Ayrıca her kavram için bir şiir yazıldı ve seslendirildi. Böylece bu yıl 19 Mayıs'ı görsel, sesli ve metin formatlarını kapsayan bir projeyle, etkileyici bir biçimde kutladık" ifadelerini kullandı.

TÜM GELİR KAÇUV'A BAĞIŞLANACAK

NFT'nin sanat dünyasını dönüştürdüğünü ve topluluk oluşturma gücüyle anlamlı projelere de ilham olabileceğini vurgulayan Onay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Yeni bir dijital sanat formu oluşturan NFT konsepti, her yaş grubundan çok sayıda insanın dikkatini çekiyor. Bu da konsepte sahip NFT projelerinin, iyiliği kitleselleştirmek için kullanılabileceğini gösteriyor. Biz de bu kapsamda OpenSea'da sergilenen NFT koleksiyonumuzdan elde edeceğimiz tüm geliri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlayacağız" dedi.


19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak
19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak
YORUMLAR
500
ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
12:29 Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...
12:28 Tevfik Göksu, "Esenler'deki mülteciler sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna yanıt verdi: 57 bin mülteci var, bize yansıyan sorun yok
12:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs'a özel NFT koleksiyonu tanıtıldı; gelir KAÇUV'a bağışlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement