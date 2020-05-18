19 Mayıs'a özel rap klip - Son Dakika

MERSİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile hazırlanan klip ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümüne dikkat çekilmesi amacıyla klip hazırlandı. Düzenlemesini Burak Sever'in yaptığı, söz ve müziği Emircan Tatlı ile M. Zahir Mığırdağı'na ait olan 'Mustafa Kemal Samsun'da şarkısının rap versiyonu, yönetmen İbrahim Yünceler tarafından çekildi. Kurgusunu Bekir Aslan'ın yaptığı klipte, şarkıyı ise Mersin Anadolu Lisesi öğrencisi Emircan Tatlı, müzik öğretmeni Aytaç Aksoy ile birlikte seslendirdi.

Klipte mekan olarak Tarsus ilçesinde müzeye dönüştürülen Nusrat Mayın Gemisi'nin yanı sıra Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün arşiv görüntülerine de yer verildi.

Türk bayrağı ve Atatürk'ün görüntüleri ile başlayan klipin sonunda ise, Mustafa Kemal'in, 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz" sözlerine yer verildi.