19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuş, mesajında, 19 Mayıs 1919'da tarihe gömülmek istenen bir milletin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesiyle küllerinden tekrar doğduğunu belirtti.

Türk halkının vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Kuş, şöyle devam etti:

"Milletimizin bu kurtuluş mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve başarı, ülkeyi bölmek isteyenlerin oyunlarını bertaraf etmiş ve bağımsızlık meşalesi olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Tarih boyunca milletimizin üzerinde oynanmak istenen tüm oyunlar, birlik ve beraberlik içinde kararlı ve azimli bağımsızlık aşkıyla her zaman bozguna uğratılmıştır. Genç bir nesle de sahip olan milletimiz her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek vatan ve bayrak sevgisini daim kılmıştır. Milli değerlere sahip, vatanına, bayrağına, toprağına ve devletine bağlı gençliğe atfedilen 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin bir nişanesi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesinin yedi düvele karşı kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Gençlerin yarınlara daha donanımlı bir şekilde ulaşması için çok çalışması, kendini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Baydilli, şunları kaydetti:

"Biz de gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına gerek eğitim gerekse sosyal faaliyetler anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Şüphesiz ki ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştıracak olan ferasete ve dinamizme sahip olan gençlerimizin her zaman yolunu açmalı, desteklemeliyiz. İnşallah gelecek yeni neslin yani bugünün çocuklarının, gençlerinin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizin de gelecekte iyi yerlere gelmesi, ülkeye katkıda bulunması için çalışması, araştırması ve okuması gerekmektedir. Özellikle koronavirüs tehlikesinin olduğu bu dönemde gençlerimizin sağlığına ve beslenmesine dikkat etmesi elzemdir. Ben bu vesileyle tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."