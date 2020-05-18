19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun geliştirdiği projeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dijital koşu ile kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun geliştirdiği projeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dijital koşu ile kutlanacak.

Etkinlik kapsamında 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular, ünlü isimler ve yüzlerce koşusever, 19 saat 19 dakika sürecek "19 Mayıs 1919 Anma Koşusu"nda buluşacak.

Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maratoncu Aykut Çelikbaş, bu gece saat 00.00'da başlayacağı "19 Mayıs 1919 Anma Koşusu"nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşarak tamamlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ile 12 ülkeden ve 64 şehirden yüzlerce sporsever bayrak yarışı kurgusunda Aykut Çelikbaş'a eşlik edecek.

Aykut Çelikbaş'a eşlik edecek milli atletler arasında Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Necati Er ve 23 yaş altı Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi isimler yer alacak.

Koşu, Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. 20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacak.

"Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na yoğun ilgi

"19 Mayıs 1919 Anma Koşusu" ile başlayacak etkinlikler, 25 Mayıs'a kadar binlerce kişinin sanal ortamda koşup bayram coşkusunu yaşayacağı "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile devam edecek.

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında düzenlenecek "Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na da sporseverler yoğun bir ilgi gösteriyor.

Katılımcıların 1,9 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 19 kilometre veya 19 dakikalık kategorilerinden dilediklerini seçerek; yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde; ister yürüyerek, ister koşarak, isterlerse de yalnızca hareket ederek dahil olabilecekleri dijital koşu etkinliğine hem Türkiye'den hem de yurt dışından binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

"Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na katılmak isteyenler için kayıtlar, 25 Mayıs'a kadar "https://19mayis1919kosusu.com/" internet adresinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.

Koşarken bağış yapılabilecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı dayanışma içinde evlerinde kutlarken katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine koşarak destek olmak için Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ile Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağış yapabilecekler.

"https://19mayis1919kosusu.com/" web adresinde yer alan bağış butonlarına tıklandığında ilgili kampanyaların sayfalarına yönlendirildikten sonra dilenen tutarda bağış gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca Kızılay için 2868 SMS hattına BAĞIŞ yazarak, Biz Bize Yeteriz Türkiyem için ise 8119 SMS hattına KORONA yazarak 10 lira bağış yapılabiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak - Son Dakika

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