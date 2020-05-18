19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk ve dünya tarihine yön veren, milli uyanışın sembolü, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen Türk milletinin toprak, vatan ve ezan uğruna verdiği mücadelede umutların inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile başlayan bağımsızlık mücadelesinin Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna değinen Canbolat, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919, esareti asla kabul etmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen milletimizin varlık yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Bugün bu adımın 101. yıl dönümünü kutlamanın sevincini, huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kahraman halkımızın bağımsızlık için verdiği mücadele, gösterdiği cesaret ve fedakarlık neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği gençlerimize emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi, Türkiye gençliğine duyduğu güvenin bir göstergesidir.

Bu büyük sorumluluğun bilinci içinde olan gençlerimizin, tarihimizden ve değerlerimizden aldıkları güç ve ilhamla, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımak için gayret edeceklerine olan inancımız tamdır."

"Türkiye'nin geleceği, yarınların teminatı gençler"

Gençlerin Türkiye'nin geleceği, yarınların teminatı olduğunu kaydeden Canbolat, dünyayı anlamak ve gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için gençlerin daha çok okuması ve araştırma yapması gerektiğine dikkati çekti.

Sahip oldukları bilgiyi sürekli güncellemeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri konusunda gençlere tavsiyelerde bulunan Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman unutmamalısınız ki istiklal ve istikbale yönelik hedefleri olan, milli birlik ve beraberliğimize, değerlerine sahip çıkan erdemli bir nesil, geleceğini sağlam temeller üzerine inşa eden ülkemizin en önemli güvencesidir.

Bu bağlamda, bizler de evlatlarımızı milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, aynı zamanda da geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olarak yetiştirme gayreti içinde olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."