19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partiler de anıta çelenk bıraktı.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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