19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl yakılan "bağımsızlık ateşi", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yakıldı.

Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen yürüyüşe, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım oldu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin yer aldığı grup, Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünden Edirne Bayırı mevkisine yürüdü.

Gerenli, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık ateşinin yandığı 19 Mayıs'ın 101'inci yılını kutlamaktan mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan fiziksel mesafe ve maske takma gibi kısıtlamalar uyguladıklarını ifade eden Gerenli, "Diğer taraftan da birlik ve beraberliğimizi sağlayan, bizi biz yapan ulusal bayramlarımızı da coşkuyla kutluyoruz. Lüleburgaz halkı olarak ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcını kutlamaktan mutluyuz. Bağımsızlık ateşi Lüleburgaz'da ve yurdumuzda sonsuza dek yanacak." dedi.

Konuşmaların ardından "bağımsızlık ateşi" temsili yakıldı.