19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra törene katılanlar maske takıp sosyal mesafeye uyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene ilgililer katıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kaymaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.



Öte yandan, kentin bazı sokak ve caddeleri de Türk bayraklarıyla donatıldı.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Şensöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.



Kentte birçok cadde ve binaya da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde maskeyle törene katılanlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Kent genelinde cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.