19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, 19 Mayıs'ın, istiklal mücadelesinin sembol günü olduğu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve yüce Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 101. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade ede eden Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Atatürk, cumhuriyetimizin muhafazası ve savunulması görevini birçok sözünde vurguladığı gibi her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. Bu duygu ve inançla gençlerimizin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraber çarpıştığı silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."