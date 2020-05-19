19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu sene Kovid-19 tedbirleri nedeniyle istedikleri gibi kutlayamadıklarını söyledi.

Bunun bayramın öneminin azaldığı veya değiştiği anlamına gelmediğini ifade eden Özoral, "Aksine, aradan geçen 101 yıla rağmen biz 19 Mayıs'ın önemini her sene daha güçlü biçimde idrak ediyoruz. 19 Mayıs Türk milletinin şahlanışının, Atatürk'ün milletin lideri olmasının yıl dönümü. Biz Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde varlığımızı koruduk ve bugünlere kadar getirebildik." dedi.