19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin, "Bugün şehrimizde bu coşkuyu balkonlardan, pencerelerden bizlerle paylaşan vatandaşlarımızla tek yürek olacağız." dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin, "Bugün şehrimizde bu coşkuyu balkonlardan, pencerelerden bizlerle paylaşan vatandaşlarımızla tek yürek olacağız." dedi.

Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde düzenlediği basın toplantısında, tarihin akışı içinde çok önemli bir zaman diliminden birini yaşadıklarına işaret etti.

Samsun'da 101 yıl önce istiklal meşalesinin yakıldığını vurgulayan Karaaslan, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, Anadolu'nun dört bir yanında milletçe verdiğimiz mücadeleler sonunda Kurtuluş Savaşı'mızı zafere taşıyan iradeye dönüşmüştür. Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük coşku ve heyecanla karşılayan bir şehrin evlatları olarak bu tarihi yıl dönümünde her birimiz gururluyuz." diye konuştu.

Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl kutlamalarında tüm Türkiye'nin kalbinin Samsun'da attığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, bakanlarımızın katılımı ile tüm Türkiye'nin kalbi Samsun'da attı diyebiliriz. 100'üncü yılı böyle kutlamışken, bugün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle o sokakların canlılığını, heyecanını göremiyoruz. Fakat yine de başta Samsun Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz olmak üzere hep birlikte bir aradayız. Bugün şehrimizde bu coşkuyu balkonlarından, pencerelerinden bizlerle paylaşan vatandaşlarımızla tek yürek olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, 101 yıl önce bu yolculuğa çıkan, bu yolculuğun ilk adımını atan ve kurtuluş meşalesini tüm yurda yayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman aziz şehitleri minnetle andıklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:14 Kaynak: AA

Son Dakika Politika 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

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