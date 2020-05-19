19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Serik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı.