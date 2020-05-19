19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören kapsamında anıta çelenk bırakılırken, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralına da uyuldu.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Şuhut'taki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Şuhut Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Başkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Eğitimci İsmail İçgöz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı okundu.



Törene, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt ve görevliler katıldı. - AFYONKARAHİSAR