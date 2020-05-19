19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk Rallisi düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk Rallisi düzenlendi. Rallide dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 24 kilometrelik parkurda Dolmabahçe Sarayı önünden start alıp Taksim Meydanı'ndaki finişe ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte geldiler. Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu daha sonra Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

"AMACIMIZ DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE YAYINLANMASINI SAĞLAYABİLECEK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ ÇIKARMAK"

Yarış öncesi açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber dedik ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda biz de böyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek, İstanbul'u tanıtacak proje yapalım dedik. Bu projeye karar verdik. Boş bir İstanbul'da yapılabilecek güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz. Parkuru Toprak Razgatlıoğlu ile beraber tamamlayacağız. Amacımız burada Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanmasını sağlayabilecek güzel bir görüntü çıkarmak" diye konuştu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: BİR NEBZE OLSUN HEYECAN KATMAK İÇİN PROJE DÜZENLEDİK

Toprak Razgatlıoğlu ise "Daha önceki senelerde 19 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlanıyordu. Bu sene koronavirüs sebebiyle herkes evlerde. Biz de evdekilere bir nebze olsun heyecan katmak için proje düzenledik" dedi.

"TMF OLARAK PANDEMİ SÜRECİNDE ELİMEZDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMLARIMIZI SUNDUK"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Zorunda olmadıkça evde kaldığımız bir dönemde birbirimizden ayır ve uzak kaldığımız bir dönemde hem bizi bize bağlayan hem de gönüllerimizi bir araya bağlayan sponsorumuzun desteği ile İstanbul ve Türkiye tanıtımını sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu pandemi döneminde elimizden geldiği kadarıyla ihtihacı olan insanlara yardımlarımızı motositletlerimiz ile gönüllü bir hizmet olarak sunmaya çalıştık. Ardından da yaptığımız kampanyalar ile Kızılay'ın kan bağışlarına destek olmaya çalıştık. ve şimdi milli takımlar kaptanımız, Türkiye'nin motorsporlarındaki duayeni bizi bu işi sevdiren miletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun organizasyonuyla çok güzel bir İstanbul panoramik gezintisi yapacağız" dedi.

TAKSİM'DE ÇELENK BIRAKTILAR

Dolmabahçe Meydanı'ndan başlayan rallide Eminönü, Sultanahmet geçilerek 24 kilometrelik mesafe Taksim Meydanı'nda sona erdi. Motosikletlerinden inen eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyona pilotu Toprak Razgatlıoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Ralli sonrasında duygularını ifade eden Eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu," Böylesine güzel bir projenin parçası olmak son derece güzeldi. Gösteri turu yapma niyetindeydim ama Toprak o kadar heyecanlı ki yarış yapmak zorunda kaldık. Kazasız, belasız atlattık. Çokta güzel geçti. İnşallah ekranları başında bizleri izleyen gençleri bir nebze eğlendirdiysek, mutlu ettiysek ne mutlu bize. Ülkemizin bu tarz projelere ihtiyacı var. Türkiye Motosiklet Federasyonuna ve Türk Telekom'a destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah böyle organizasyonlar hem İstanbul'umuzun tanıtımına hem ülkemizin sporunun gelişmesine katkısı olur. Daha da güzel işlere imza atarız" ifadelerini kullandı.

Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakan eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyona pilotu Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştireceği şehir turuna katılmak üzere Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.


Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi - Son Dakika

Son Dakika

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