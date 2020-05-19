19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Atatürk anıtının Türk bayraklarıyla donatılması Türk bayraklarıyla şehir turu atan konvoyun geçişi Bando takımının Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirmesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor NİĞDE - 19 Mayıs Atatürk'ü...

Atatürk anıtının Türk bayraklarıyla donatılması

Türk bayraklarıyla şehir turu atan konvoyun geçişi

Bando takımının Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirmesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

NİĞDE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Niğde'de de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlamalar kapsamımda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirdi.

Programda sosyal mesafeye dikkat edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Derbent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

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