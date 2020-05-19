19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Antalya ve Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra genel sekreter ve yardımcıları, daire başkanları, zabıta personelleri ile Antalya'nın 19 ilçesinden gelen 19 genç katıldı.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tören, anıta çelenk

sunumuyla başladı. Ardından temsili Bandırma Vapuru'nda yer alan Antalya Büyükşehir

Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Antalya Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı nostaljik araçların katılımıyla düzenlediği kortejle kutladı.

Kepez Belediyesi, Dokuma Park'tan canlı müzik orkestrasının eşliğinde, "vosvos" ve off-road araçları ile klasik araçlardan oluşan kortej düzenledi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katıldığı etkinlikte, orkestra günün anlam ve önemini belirten şarkılar söyledi. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar korteje alkışlarla destek verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, milli bayramın coşkusunu bütün vatandaşlara yaşatmak amacıyla büyük bir gayretle güzel bir kortej hazırladıklarını söyledi.

Kortejde belediye ekiplerinin yanı sıra çeşitli hobi grupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğunu belirten Tütüncü, "Antalya'nın cadde ve sokaklarına, heyecanımızı ve milli duygumuzu taşıyoruz. Hemşehrilerimizin evlerinde kaldığı bu günlerde onlara balkonlarından ulaşıyoruz. Kalpten kalbe ulaşıyoruz." diye konuştu.



Muğla

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin hazır bulunduğu törende, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Muğla Valiliğince hazırlatılan 19 Mayıs otobüsü kent merkezinde bayraklarla donatılmış mahallelerde gençlik marşları çalıyor.

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekiciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siyasi partilerin ilçe başkanları ile protokol üyelerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, sosyal mesafeye uygunluk ve maske kullanımı kriterlerine uyuldu.

Marmaris Belediyesi de araçlarıyla mahalleleri dolaşarak gençlik şarkıları yayımladı.

Etkinlikler kapsamında ilçenin yerel sanatçılarından Taylan'ın vereceği online konser, belediyenin facebook hesabından canlı yayımlanacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemi de Marmaris Körfezi'nde alargada bekledi.