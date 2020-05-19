19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

İlçe Meydanında Kovid-19 önlemleri kapsamında, az kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Pazaryeri Kaymakamlığı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili İslam Özkul, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Bilecik 'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

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