19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kurum görevlisinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin basın mensuplarına açıklama yapması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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