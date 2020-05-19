19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Samsun'un Havza, Kavak, Ladik, Çarşamba, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkilikleri kapsamında tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Samsun'un Havza, Kavak, Ladik, Çarşamba, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkilikleri kapsamında tören düzenlendi.

Çarşamba'da TOKİ Konutları önünde düzenlenen törende Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı konuşmada, etkinliğe balkon ve pencelerinden katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Doğan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs'ı coşku içinde kutlayamadıklarını belirterek, "Bu yıl sağlığımız için evlerimizde kalıyoruz. Allah'ın izniyle bugünleri hep birlikte geride bırakacağız ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesinin bir dahaki yıl dönümünde gençlerimize güzel bir bayram hediyesi vereceğiz." dedi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise buruk bir kutlama yaptıklarını dile getirerek, "Maalesef tüm dünyada pandemi olarak adlandırılan bir salgın var. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı atlatacağız. İnşallah seneye bayramlarımızı bayram gibi yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Havza

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 101. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.


Mehmetçik Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Törene Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bafra

Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törene, Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Hatipoğlu, Gençlik Merkezi Salon Amiri Ahmet Kurt ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri katıldı.


Vezirköprü

Vezirköprü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uyar, burada yaptığı konuşmada, "Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak gençlerin en başta gelen görev ve sorumluluğu olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kavak

Kavak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törende, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Ladik

Ladik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Hükümet Konağı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla sade bir program gerçekleştirildi.

Sosyal mesafenin korunduğu törende, Ladik Gençlik ve Spor Müdürü Fahri Kaygusuz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nuran Yapıcı Özel, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

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