19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Balkonlarından ve Camlarından kutlamalara eşlik eden vatandaşlar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.
Balkonlarından ve Camlarından kutlamalara eşlik eden vatandaşlar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 08:03 Kaynak: AA
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