19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Dolmabahçe - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Dolmabahçe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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