19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Evlerden ve balkonlardan detaylar Vatandaşların bayrak sallaması İstiklal Marşı'nın okunması ESKİŞEHİR - Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
Evlerden ve balkonlardan detaylar
Vatandaşların bayrak sallaması
İstiklal Marşı'nın okunması ESKİŞEHİR - Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
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20.05.2020 03:19:49. #1.13#
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