19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Şehitler Parkı'ndaki antrenör ve sporculardan görüntü
İstiklal Marşı'nın okunması
Vatandaşların balkondan eşlik etmesi Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Kentte belediye ve KYK anons sistemi, Gazi Stadı ve Hasan Doğan Tesisleri'nden İstiklal Marşı okundu.
Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, antrenörler ve sporcular İstiklal Marşı okudu.
Vatandaşlar da balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.