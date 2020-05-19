19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:01 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı