19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Adana'da kutlamalar kapsamında saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda İstiklal Marşı okudu. Kent genelinde de vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs coşkuna ortak oldu. Mersin Stadyumu'nda bir araya gelen milli sporcular da İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. Maske takan milli sporcular Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Kentte Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte ise işaret diliyle 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uyarak eğlendi. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda işaret diliyle hazırladıkları gösteriyi sergileyen gençleri, çevredeki vatandaşlar evlerinden takip etti. Hatay ve Osmaniye Hatay'da saat 19.19 da belediye hoparlöründen İstiklal Marşı yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi araçları Atatürk Caddesi'nde Gençlik Marşı çalarak dolaştı. Vatandaşlar da evlerinin balkonunda İstiklal Marşı okuyup bayraklarla konvoya destek verdi. Osmaniye'de belediye hoparlörlerinden saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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