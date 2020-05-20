19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖZEL BÜLTENİ - Son Dakika

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DHA YURT - 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖZEL BÜLTENİ

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ANKARA'DA BALKONLARDA 19 MAYIS COŞKUSU

ANKARA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı. Ankaralılar, dün saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkent'te koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle akşam saatlerinden evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, saat 19.19'da saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTANE ÖNÜNDE TÖREN YAPTI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri ile hastane çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı görev başında kutladı. Hastane önünde sosyal mesafe gözetilerek bir araya gelen personel, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.