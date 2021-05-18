19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinin, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs ruhunun Türk milletinin en büyük varlığı ve en büyük sermayesi olduğuna dikkat çeken İba, "19 Mayıs 1919 tarihi, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. Bugün ya istiklal, ya ölüm nidalarıyla vücut bulan milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin başladığı gündür." ifadelerini kullandı.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin tüm Anadolu'ya dalga dalga yayıldığını aktaran İba, şöyle devam etti:

"Gençlerin, 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak, bu mücadeleye, değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan ve bunun için terleriyle ve kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum."