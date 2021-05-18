19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

18.05.2021 16:57
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, System.String[]

Antalya'da, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya'da, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümünün gurur ve heyecanını yaşadıklarının belirtti.

Atanın gençlere armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Böcek, "Bugün hepimize ama en çok da Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. Cumhuriyetimiz sizlerin omuzlarında gelişip, aydınlık yarınlara yürüyecek. İstikbal sizsiniz. Umut sizsiniz. Bunun için yılmadan, yorulmadan çalışmalı, umutla ve heyecanla daha aydınlık ve güzel yarınlar inşa etmelisiniz. Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan ülkemizi her alanda daha da ileri taşımalısınız." ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlattığı mücadele, Türk milletinin bağımsızlık zaferinin tohumu olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün milletiyle verdiği bağımsızlık mücadelesinin Türkiye ile sınırlı kalmadığını, dünyada bağımsızlık hareketleri dönemini başlatarak mazlum milletlerin mücadelesine de örnek olduğunu vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

"Atamız, kurtuluş mücadelesiyle ülkemizi sadece işgalden kurtarmayı değil, askeri ve siyasi bağımsızlığın yanında ekonomik, hukuki, kültürel her alanda bağımsızlığı hedeflemiştir. Atamız, zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle çok önemli devrimleri de hayata geçirmiştir. Bu devrimleri ise gelecek olarak gördüğü gençliğe emanet etmiştir. Tüm sıkıntıların üstesinden ancak kendi gücümüz, potansiyelimiz ve irademizle gelebiliriz. Türk milleti, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik bağımsızlık anlayışıyla ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışacak, devraldığı bayrağı daha ileri taşıyacaktır."

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutladığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika


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