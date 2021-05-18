19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aliağa'da kutlanacak - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102.Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de etkinliklerle kutlanacak.

Aliağa Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilecek kutlama programı 19 Mayıs sabahı saat 10.00'da çelenk kortejinin Cumhuriyet Meydanı'nda yerini almasıyla başlayacak. Anma programı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Ataman yapacak. Ardından Atatürk'ün gençliğe hitabı ve Gençlerin Ataya cevabı okunacak.

Anma programı Özel Aliağa Final Akademi Anadolu Lisesi 12-D sınıfından Kardelen Aydın'ın "19 Mayıs Gençlik Marşı" adlı şiirinin seslendirmesiyle son bulacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her okul 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü kendi bünyesinde online kutlama programı yapacak. Okullar hafta boyunca günün anlam ve önemine uygun okul gazetesi, sergi, yarışma gibi etkinlikler düzenleyecek.