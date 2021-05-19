19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Lüleburgaz'da kutlanıyor - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "bağımsızlık ateşi" yakıldı.
Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen yürüyüşe, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım oldu.
CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin yer aldığı grup, Kongre Meydanı'ndan Edirne Bayırı mevkisine yürüdü.
Konuşmaların ardından "bağımsızlık ateşi" yakıldı.
Kaynak: AA
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