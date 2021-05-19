19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Trabzon Valiliği tören alanı ve katılımcılar

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün çelenk sunması

Bando takımı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Öğrencilerin şiir okuması Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, Öztürk, kamu kurum temsilcileri, gençler ve beraberindekiler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ettiğini hatırlatarak, gençlerin bu emanete sahip çıkarak çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getireceğini söyledi.

Etkinlik, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, günün anlamı ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla sona erdi.