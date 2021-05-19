Kahta'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığında düzenlenen törene Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Garnizon Komutanı Binbaşı Ufuk Arabacı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut ve gençler katıldı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra program sona erdi.

Program sonrası bir açıklama yapan Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, "Bugün saat 19.19'da hep birlikte, Kahta Belediye anons sisteminde tüm halkın katılımıyla aynı coşku ve heyecanla İstiklal Marşı okunacaktır. Halkımızı kendi balkonlarında İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN