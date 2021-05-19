19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar, Dinar ve Çay ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alparslan Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi Tarih Öğretmeni Erol Güneş tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapıldı.

Törene, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Emre Türkoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Dinar

Dinar Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Doğan Çakır'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Belinay Aktaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çay

Çay Dörtyol Meydanı'ndaki tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından program sona erdi.

Törene, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.