19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, milletin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünün mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türk milleti açısından 19 Mayıs 1919'un önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erin, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete göçen kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, hürriyet ve bağımsızlığımızın teminatı, geleceğimiz olan gençlerimize atfedilen bu bayramı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de mesajında gençliğe yapılan yatırımın gelece yapılan yatırım olduğuna dikkati çekti.

Bayramın gençlere armağan edildiğini hatırlatan Beyazgül, "Bu bayramın, koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa'nın cadde ve sokaklarında kutlayamadığımız son bayram olmasını umut ve temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki tüm yıllarda birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlayacağımız nice 19 Mayıslara kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kentin ilçelerinde de bayram dolayısıyla sınırlı sayıda kişilerin katılımıyla törenler düzenlendi.