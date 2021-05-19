19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstiklal Marşı etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan şehir içi bisiklet turu, Yalova 1 No'lu Amatör Saha'da sona erdi. Saha içinde ise saat 19.19'da saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Yalova Valisi Muammer Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte de aynı saatte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki etkinlikte, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da hazır bulundu.