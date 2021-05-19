19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde, saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Niğde

Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitede, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Site sakinleri de bayraklarıyla marşa eşlik etti.

Kırşehir

Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ve Gösterileri ekipleri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çevrim içi gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.

Kentte bazı vatandaşların ise balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı okudukları gözlendi.

Kayseri

Kayseri'de de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Talas ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na vatandaşlar da balkonlarından bayrak sallayarak eşlik etti.

-Yozgat

Yozgat'ta saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda vatandaşlar Bozok Stadyumu yan sahasında İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı vatandaşlar da balkonlardan ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.