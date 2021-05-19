19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

Çorum'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı etkinliklerle kutlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kutlama etkinlikleri çerçevesinde konvoy düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinden hareket eden ekipler, saatler 19.19'u gösterdiğinde Bahabey Caddesi'nde konvoyu durdurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine İstiklal Marşı'nı okudu.

Çevredeki vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından ve otomobillerinden polislerin okuduğu İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kentin ana arterlerinin tamamını dolaşan konvoydan yapılan anonslarla vatandaşların bayramı kutlandı.

Çorum Belediyesi de etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı önünde program düzenledi. Genç müzisyenlerden oluşan koronun konser verdiği etkinlikte, saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanlığı ise tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndan Anıt'a kadar yürüyüş düzenledi.

Marşlar söyleyerek yürüyen partililer, Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nı okudu.