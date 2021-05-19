KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Statta toplanan vatadanlar
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması
Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okuması KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 Şubat Stadyumu'nda Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Kahramanmaraş'ta bazı esnaflar kutlamalar kapsamında saat 19.19'da işyerlerinin önüne çıktı.
Kaynak: AA
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