19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Giresun Valiliği 'nce jandarma ve polis ekiplerinden oluşturulan konvoy kent genelinde sirenler çalarak tur attı. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla ekipleri selamladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Giresun 'da kutlandı.

Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı